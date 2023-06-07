«Челси» и дортмундская «Боруссия» интересуются 18-летним сенегальцем из чемпионата Хорватии

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«Челси» и дортмундская «Боруссия» интересуются защитником Микаилом Файе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клубы видят большой потенциал в 18-летнем сенегальце, выступающем за хорватскую команду «Кустошия». Прошлым летом футболист отклонил предложения от «Марселя» и «Реймса».
В «Боруссии» рассчитывают, что смогут использовать игрока в основном составе, в то время как «Челси» в случае подписания защитника планирует отправить его в аренду в один из клубов-партнеров.
Файе выступает за «Кустошию» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 13 матчах за команду в чемпионате Хорватии.