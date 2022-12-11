«Челси» интересен защитник сборной Аргентины Молина

«Челси» интересен защитник сборной Аргентины и «Атлетико» Науэль Молина, сообщает Marca.

По данным источника, 24-летний футболист хорошо проявил себя на ЧМ-2022 и теперь «синие» хотят подписать его. Руководство рассматривает Молину в качестве замены Рису Джеймсу, который выбыл из-за травмы.

На турнире в Катаре защитник провел пять матчей за Аргентину, забив один гол и отдав результативный пас.

В составе «Атлетико» Молина в текущем сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.