«Челси» одержал победу над «Лидсом» и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из пяти матчей

«Челси» дома обыграл «Лидс» в матче 26-го тура АПЛ — 1:0.

В составе лондонского клуба отличился Уэсли Фофана.

«Лидс» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка за 25 матчей.

«Челси» находится на 10-й строчке с 34 очками за 25 игр.

«Астон Вилла» дома переиграла «Кристал Пэлас» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Пэлас» Йоаким Андерсен в свои ворота.

«Брайтон» дома разгромил «Вест Хэм» — 4:0. Забитыми голами отличились Алексис Макаллистер, Йоэл Велтман, Каору Митома и Данни Уэлбэк.

«Вулверхэмптон» в концовке матча вырвал победу у «Тоттенхэма» — 1:0. Автором забитого гола на 82-й минуте стал Адама Траоре.