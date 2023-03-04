0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:58

«Челси» одержал победу над «Лидсом» и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из пяти матчей

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Челси».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» дома обыграл «Лидс» в матче 26-го тура АПЛ — 1:0.

В составе лондонского клуба отличился Уэсли Фофана.

«Лидс» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка за 25 матчей.

«Челси» находится на 10-й строчке с 34 очками за 25 игр.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Лидс

«Астон Вилла» дома переиграла «Кристал Пэлас» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Пэлас» Йоаким Андерсен в свои ворота.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Кристал Пэлас

«Брайтон» дома разгромил «Вест Хэм» — 4:0. Забитыми голами отличились Алексис Макаллистер, Йоэл Велтман, Каору Митома и Данни Уэлбэк.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:0
Вест Хэм Юнайтед

«Вулверхэмптон» в концовке матча вырвал победу у «Тоттенхэма» — 1:0. Автором забитого гола на 82-й минуте стал Адама Траоре.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: «Челси» — «Лидс», «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» и другие матчи 26-го тура

«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» благодаря голу Нелсона на 90+8-й минуте