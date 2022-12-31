«Челси» намерен ускорить переговоры с «Бенфикой» по трансферу Фернандеса

«Челси» намерен в ближайшее время сделать «Бенфике» предложение по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов приобрести игрока в зимнее трансферное окно, не откладывая решение вопроса до лета.

«Синие» готовы заплатить за хавбека требуемые 120 миллионов евро. Также на 21-летнего игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду, а также выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым футболистом турнира.