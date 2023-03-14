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Сегодня, 16:11

«Челси» не рассматривает покупку Неймара

Виктория Кравченко
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«Челси» не заинтересован в покупке форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что лондонцы присматриваются к игроку. «ПСЖ», якобы, хочет продать дорогостоящего игрока из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.

Сам футболист не хочет покидать парижан и намерен в будущем завершить карьеру в составе «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Всего на счету форварда 20 матчей в текущем розыгрыше французской лиги 1, 13 голов и 11 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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