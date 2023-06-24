«Челси» отклонил третье предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту

«Челси» вновь не согласился продавать полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб отклонил третье предложение «красных дьяволов» по 24-летнему англичанину. «Челси» не устраивает сумма сделки, команда сделала контрпредложение, согласно которому «МЮ» должен будет заплатить 58 миллионов фунтов за игрока сразу и еще 7 миллионов фунтов в виде бонусов в случае достижения хавбеком определенных статистических показателей.

Руководство «синих» предложило провести очную встречу с представителями «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить трансфер более подробно и прийти к решению, которое устроит все стороны.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года, хавбек не хочет продлевать соглашение и считает приоритетным для себя вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».