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Сегодня, 02:25

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Ювентуса» Бремера

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Глейсону Бремеру, утверждает The Teleghraph.

По данным источника, новый главный тренер «шпор» Анже Постекоглу хочет усилить линию обороны и видит в 26-летнем бразильце подходящую кандидатуру. Туринский клуб планирует продать нескольких футболистов этим летом, защитник входит в список игроков, которые могут уйти из команды.

Бремер выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.

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