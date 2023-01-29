Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:46

«Челси» предложит «Бенфике» больше запрашиваемых 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса, чтобы платить частями из-за ФФП

Руслан Минаев
Энцо Фернандес.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» предложит за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса больше запрашиваемых 120 миллионов евро.

Как сообщает Evening Standard, «синие» не собираются выплачивать отступные в размере вышеупомянутой суммы, так как деньги должны быть отправлены одним платежом. Вместо этого «Челси» предложит за игрока даже больше, чтобы иметь возможность растянуть платежи.

В этом трансферное окно клуб подписал новичков Михаила Мудрика и Мало Гюсто именно таким образом, вдобавок увеличивая сроки личных контрактов с игроками более чем на 6 лет. Таким способом «Челси» старается уложиться в правила финансового фэйр-плэй.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. 22-летний аргентинец был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022 в Катаре.

ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Линделефа в другой клуб