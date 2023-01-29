Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:11

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Линделефа в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить в команде защитника Виктора Линделефа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб не примет предложения по трансферу или аренде 28-летнего шведа в зимнее трансферное окно. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Линделеф сыграл в 14 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Виктор Линделеф
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ливерпуль» в этом сезоне потерпел в два раза больше поражений, чем в прошлом

«Челси» предложит «Бенфике» больше запрашиваемых 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса, чтобы платить частями из-за ФФП