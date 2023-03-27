Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:13

«Челси» продлил контракт с вратарем Беттинелли

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Маркусом Беттинелли.

Срок нового соглашения 30-летнего англичанина с клубом рассчитан до 2026 года.

«Для меня большая честь быть в таком клубе, как «Челси», одном из крупнейших клубов мира, и пару лет назад, когда я подписал контракт, я был рад быть здесь, рад подписать контракт. Я рад быть здесь еще пару лет», — цитирует пресс-служба клуба голкипера.

Беттинелли перешел в «Челси» в качестве свободного агента летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Футбол
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фил Фоден рассказал, как чувствует себя после операции из-за аппендицита