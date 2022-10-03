«Челси» ведет переговоры с «Лейпцигом» по трансферу защитника Гвардиола

«Челси» ведет продвинутые переговоры с «Лейпцигом» по трансферу защитника Йошко Гвардиола, сообщает журналист Мэтт Лоу.

«Синие» продолжают попытки заполучить 20-летнего хорвата.

Летом «Челси» предлагал за Гвардиола почти 100 миллионов евро. Тем не менее немецкий клуб отказался продавать защитника и продлил с ним контракт до 2027 года.

По данным источника, в новом контракте Гвардиола прописана сумма отступных в размере 55 миллионов евро, которая активируется следующим летом.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.