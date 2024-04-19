Чемпионат Англии, 34-й тур: расписание и результаты матчей

Матчи 34-го тура АПЛ сезона-2023/24 пройдут 20 и 21 апреля. Часть игр будет доиграна 14 и 15 мая. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Англии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Публикуем расписание 34-го тура английской премьер-лиги. Время начала — московское.

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 34-го тура

20 апреля. 17:00. «Лутон» — «Брентфорд»

20 апреля. 17:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

20 апреля. 21:30. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

21 апреля. 15:30. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»

21 апреля. 17:00. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

21 апреля. 17:00. «Астон Вилла» — «Борнмут»

21 апреля. 18:30 «Фулхэм» — «Ливерпуль»

14 мая. 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

15 мая. 21:45. «Брайтон» — «Челси»

15 мая. 22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

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