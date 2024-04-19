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Сегодня, 15:00

Чемпионат Англии, 34-й тур: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 34-го тура чемпионата Англии сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлинг Холанн, игрок ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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Матчи 34-го тура АПЛ сезона-2023/24 пройдут 20 и 21 апреля. Часть игр будет доиграна 14 и 15 мая. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Англии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Публикуем расписание 34-го тура английской премьер-лиги. Время начала — московское.

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 34-го тура

20 апреля. 17:00. «Лутон» — «Брентфорд»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Брентфорд

20 апреля. 17:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
Бернли

20 апреля. 21:30. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Арсенал

21 апреля. 15:30. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ноттингем Форест

21 апреля. 17:00. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Вест Хэм

21 апреля. 17:00. «Астон Вилла» — «Борнмут»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Борнмут

21 апреля. 18:30 «Фулхэм» — «Ливерпуль»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 18:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

14 мая. 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

15 мая. 21:45. «Брайтон» — «Челси»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Челси

15 мая. 22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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