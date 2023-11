Де Брейне прокомментировал появление своей фамилии в списке соавторов песни рэпера Дрейка

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне подшутил над появившимися предположениями о том, что он является соавтором одной из новых песен рэпера Дрейка.

Имя «K. De Bruyne» указано в списке тех, кто участвовал в создании композиции Wick Man из альбома For All the Dogs Scary Hours Edition.

«Дрейку нужен был ассистент», — написал в соцсетях хавбек, прикрепив совместную фотографию с Дрейком.

Позже он написал, что это шутка, несмотря на то что он является большим фанатом артиста.

В сети предположили, что настоящим соавтором песни является бельгийский пианист и композитор Кун Де Брейне.