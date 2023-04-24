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Сегодня, 08:15

Де Дзерби: «В серии пенальти обычно побеждает тот, кто этого не заслуживает»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. В полуфинале команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Мы огорчены результатом, так как провели хороший матч. У нас было много травмированных, из-за этого команда серьезно пострадала. Серия пенальти? Обычно в ней побеждает тот, кто этого не заслужил», — цитирует специалиста BBC Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
Роберто Де Дзерби
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