Де Дзерби: «В серии пенальти обычно побеждает тот, кто этого не заслуживает»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. В полуфинале команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Мы огорчены результатом, так как провели хороший матч. У нас было много травмированных, из-за этого команда серьезно пострадала. Серия пенальти? Обычно в ней побеждает тот, кто этого не заслужил», — цитирует специалиста BBC Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».