Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о желании остаться в клубе.
«Я хотел бы остаться здесь еще на несколько лет и поставить рекорды во всем, а также выигрывать трофеи. Это мой клуб, здесь я чувствую себя хорошо. У меня есть еще много лет, чтобы играть. Я чувствую себя уверенно», — приводит слова Де Хеа журналист Тайрон Маршалл.
31-летний испанец выступает за «МЮ» с лета 2011 года. Текущий контракт с клубом истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне Де Хеа провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 4 раза сыграл на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования