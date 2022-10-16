Ришарлисон из-за травмы может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о состоянии форварда Ришарлисона после матча 11-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).
«Скорее всего, Ришарлисон пропустит матч с «Манчестер Юнайтед». Он почувствовал боль в икре, поэтому он не будет доступен для этой игры. Ему нужно немного времени, чтобы прийти в себя», — приводит слова Конте издание The Athletic.
Ришарлисон был заменен в начале второго тайма матча с «Эвертоном». Встреча с «МЮ» пройдет 19 октября.
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Основные источники исследования