Райс: «С Артетой я осознал, что оказывается раньше ничего не понимал в футболе»

Новичок «Арсенала» Деклан Райс рассказал о том, как на него повлиял главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Тактические требования в «Арсенале»? Это сумасшествие. Я уже начал видеть футбол совершенно по-другому. Ты думаешь, что понимаешь футбол, играя с ранних лет, но когда встречаешь такого тренера, как Артета, ты понимаешь, что по сути ничего не знал», — цитирует Райса Football Daily.

15 июля «Арсенал» объявил о переходе Райса из «Вест Хэма». Сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего игрока стала рекордной для английского футбола.