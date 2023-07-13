Деле Алли рассказал, как в шесть лет подвергся сексуальным домогательствам

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал о своем непростом детстве. Он признался, что в шесть лет подвергся сексуальным домогательствам.

«В шесть лет я подвергся сексуальным домогательствам. В семь я начал курить, а в восемь — продавать наркотики.

Моя мама была алкоголичкой. В семь лет я стал курить, в восемь — незаконно торговать наркотиками. Потому что полицейские не останавливают и не проверяют детей. В 12 лет меня усыновила прекрасная семья», — цитирует Алли The Overlap.

Футболист также сказал, что ранее в этом году он попал в реабилитационный центр на шесть недель из-за пристрастия к снотворным и алкоголю.

«Я просыпался каждый день и выигрывал бой, шел на тренировку, улыбался, показывал, что я счастлив, но внутри я определенно проигрывал битву, и пришло время это изменить», — добавил он.