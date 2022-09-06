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Англия

6 сентября, 15:45

Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии. «Вулверхэмптон» подал апелляцию

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Диего Коста пока не смог получить разрешение на работу в Англии. Поэтому его переход в «Вулверхэмптон» находится на грани срыва, сообщает Sky Sports.

Тем не менее клуб намерен оспорить данное решение и уже подал апелляцию.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года.

Ранее 33-лектний Коста, который сейчас находится в статусе свободного агента, играл за «Атлетико», «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».

Диего Коста
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