Доку прокомментировал игру Холанна в матче «Манчестер Сити» с «Фулхэмом»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку отреагировал на игру форварда Эрлина Холанна в матче 4-го тура против «Фулхэма» (5:1). В этой встрече норвежец оформил хет-трик.

«Холанн? Играть с ним очень легко — он забивает все! Ему не нужно много моментов, чтобы поразить ворота. В сегодняшней игре его три гола пришлись кстати», — цитирует City Zone Доку.

«Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» находится на 13-й строчке (4 балла).