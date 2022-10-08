Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон», сообщает Daily Mail.

Английский клуб рассматривает кандидатуру Тедеско в виде возможной замены Ральфу Хазенхюттлю, которого могут отправить в отставку. Также на пост главного тренера «святых» претендует Энцо Мареска — ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Последним местом работы 37-летнего немца был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Кубок Германии.

«Саутгемптон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 8 матчах.