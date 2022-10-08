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Сегодня, 11:58

Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

Иван Торопцев
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон», сообщает Daily Mail.

Английский клуб рассматривает кандидатуру Тедеско в виде возможной замены Ральфу Хазенхюттлю, которого могут отправить в отставку. Также на пост главного тренера «святых» претендует Энцо Мареска — ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Последним местом работы 37-летнего немца был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Кубок Германии.

«Саутгемптон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 8 матчах.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11292527/Southampton-consider-Domenico-Tedesco-Manchester-City-assistant-manager-Enzo-Maresca.html
Футбол
ФК Саутгемптон
Доменико Тедеско
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