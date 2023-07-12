Думбия назвал причину неудачного выступления в «Ньюкасле»: «Я не вписался в схему Бенитеса»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, почему не смог проявить себя в АПЛ.

— Вас же и другие клубы звали, помимо «Ромы»?

— Реальных предложений не было. Ходили слухи об интересе «Анжи», но я уже настроился на отъезд из России. А-а, еще приглашал «Тоттенхэм». Я выбирал между Италией и Англией. Все решил звонок тренера «Ромы». Он знал меня лично. И убедил подписать контракт.

— Позже вы все-таки оказались в Англии. Но в «Ньюкасле» тоже не пошло.

— Тренера, который меня приглашал, уволили, когда я приехал. А у Рафаэля Бенитеса были другие взгляды на игру. Я не вписался в его схему.

Думбия выступал за «Ньюкасл» на правах аренды из «Ромы» с февраля по июнь 2016 года. Форвард провел за английскую команду 3 матча и не отличился результативными действиями.