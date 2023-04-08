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Сегодня, 16:24

«Лестер» на продвинутой стадии в переговорах с Маршем — тренер произвел впечатление на руководство клуба

Руслан Минаев
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«Лестер» продвинулся в переговорах с Джесси Маршем на должность главного тренера клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, специалист произвел впечатление на руководство «лис». Несмотря на то, что детали контракта еще предстоит согласовать, Марш может быть утвержден к концу недели.

Последним местом работы 49-летнего американца был «Лидс», который специалист покинул в феврале этого года. Ранее он возглавлял «Лейпциг» и «Зальцбург».

«Лестер» 2 апреля объявил об увольнении Брендана Роджерса с поста главного тренера клуба.

Футбол
ФК Лестер
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