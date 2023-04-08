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Сегодня, 16:21

«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся на третье место в АПЛ

Руслан Минаев
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Манкунианцы забивали в каждом из таймов. Отличились Скотт Мактоминей и Антони Марсьяль.

Во второй половине игры на поле появился хавбек «красных дьяволов» Кристиан Эриксен. 31-летний датчанин пропустил два месяца из-за травмы голеностопа.

«МЮ» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ, обогнав «Ньюкасл» (53 очка и один матч в запасе). «Эвертон» с 27 очками занимает 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 14:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Эвертон

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
4
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