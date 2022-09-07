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7 сентября, 18:45

Каррагер считает, что Поттер не подходит на роль главного тренера «Челси»

Алексей Еремин

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением, кто может заменить Томаса Тухеля после отставки специалиста с поста главного тренера «Челси».

Ранее сообщалось, Грэм Поттер является главным претендентом на пост главного тренера в лондонском клубе, альтернативным вариантом для «синих» является Маурисио Почеттино.

«Челси» — очень безжалостный клуб, и я не уверен, что Поттер подходит ему. Они только что избавились от тренера после шести игр в сезоне. Конечно, это огромный шаг вперед в его тренерской карьере, «Челси» по-прежнему остается одним из лучших клубов. Я переживаю за Поттера, потому что он будет в той же лодке, что и любой другой тренер «Челси» за последние 10 лет. Однако рано или поздно он уйдет из «Брайтона», потому что проделал там блестящую работу, всем нравится футбол, в который играет его команда. Если бы я был болельщиком «Челси» и вы спросили меня, кого бы я хотел видеть во главе лондонского клуба, я бы выбрал Маурисио Почеттино", — приводит Sky Sports слова Каррагера.

Сегодня, 7 сентября «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который работал с командой с января 2021 года.

Лондонский клуб после 6 туров АПЛ занимает 6-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/29327/12691985/chelsea-sack-thomas-tuchel-jamie-carragher-fears-for-graham-potter-and-says-mauricio-pochettino-would-be-his-preferred-choice
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Джейми Каррагер
Томас Тухель
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