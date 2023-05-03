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Каррагер — о «Челси»: «Этот клуб — беспорядок, как низко они пали за последний год»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о положении «Челси» в текущем сезоне.

Вчера, 2 мая, «синие» уступили «Арсеналу» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 3:1, проиграв шестой матч подряд.

«Это было великолепное выступление от Арсенала» и абсолютно шокирующее от «Челси». Этот клуб — абсолютный беспорядок. К сожалению, для Лэмпарда, его штаба и болельщиков все могло обернуться намного хуже. Удивительно видеть, как низко они пали за последние 12 месяцев. У них все еще есть качественные игроки на поле. Проиграть шесть игр подряд — неприемлемо. Подумать только, какого успеха добился этот клуб — с тех пор, как «Арсенал» в последний раз выигрывал титул, «Челси» выиграл 19 трофеев. Все в «Челси» привыкли к более высоким стандартам, но сейчас они слишком далеки от них», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

«Челси» проиграл шесть матчей подряд впервые за 30 лет.

Они находятся на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 33 тура.

 

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Джейми Каррагер
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