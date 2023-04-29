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Сегодня, 11:25

Джейми Реднапп: «Благодаря интеллекту Де Брейне — лучший полузащитник в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп считает, что хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне является лучшим на своей позиции в мире.

«Я просто чувствую, что никогда не видел, чтобы кто-то так красиво обращался с мячом как Кевин Де Брейне. Его футбольный IQ, то, как он видит свободные зоны, и выполняет передачи с такой предельной точностью, я такого раньше не видел. Он прекрасно владеет мячом и забивает отличные голы. Для меня он лучший. Все великие полузащитники обладали теми или иными качествами, но Кевин наделен сразу всеми. Его футбольный интеллект делает его первым номером в моем списке. На данный момент он лучший полузащитник в мире», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

В текущем сезоне 31-летний бельгиец сыграл 42 матча за «горожан», забил 9 голов и отдал 27 результативных передач.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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