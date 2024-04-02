Джейсон Уилкокс станет техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Саутгемптона» Джейсон Уилкокс согласился присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в качестве нового технического директора, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сейчас переговоры идут только о том, когда он займет эту должность. Уилкокс не планирует вступать в диалог с другими клубами.

52-летний Уилкокс с 2023 года работает на посту спортивного директора «Саутгемптона». Команда в текущем сезоне чемпионшипа занимает четвертое место, набрав 74 очка в 38 матчах.