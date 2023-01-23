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23 января, 23:03

Рой Кин — о Букайо Сака: «Он настолько хорош, что мог бы заиграть за «Реал»

Рой Кин считает, что игрок «Арсенала» Сака мог бы заиграть в «Реале»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рой Кин поделился мнением о крайнем нападающем «Арсенала» Букайо Сака.

«Для такого молодого игрока у него уже есть большой опыт. Он получил трофей в виде Кубка Англии. Он пережил сильное разочарование, когда не реализовал пенальти в финале чемпионата Европы с Италией. Он получил много критики за это, но пришел в норму, что является хорошим признаком.

Ключ для самого игрока в том, что он выглядит так, будто просто выходит и наслаждается игрой. Но когда он на поле, то может обыграть кого угодно. В больших клубах нужны один или два игрока, способных на такое, потому что это меняет картину футбольных матчей.

Мне все в нем нравится. Я думаю, что он может играть за любой из больших клубов Европы, включая «Реал», настолько он хорош. Я думаю, что он фантастический талант», — приводит слова Кина издание Metro.

В этом сезоне 21-летний Сака провел за «канониров» 26 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
Рой Кин
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