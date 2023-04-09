Экс-игрок «Валенсии» и сборной Алжира посоветовал Салаху перейти в «Реал» или «Барселону»

Бывший форвард «Валенсии» и сборной Алжира Рабах Маджер высказался о будущем нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Салах — замечательный игрок. «Ливерпуль» - очень большая команда, которая помогла ему раскрыть свой талант, чего не удалось сделать «Челси».

Продление его контракта было бы прекрасным признанием того, чего он достиг на «Энфилде», но лично я хотел бы увидеть Салаха в футболке одного из гигантов испанского футбола - «Барселоны» или «Реала». Это придаст новый импульс его карьере", — приводит слова Маджера Al Ain Sports.

30-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, 23 гола и 11 результативных передач. Контракт Салаха с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.