Лэмпард не планирует брать паузу в тренерской работе

Фрэнк Лэмпард не планирует брать паузу в тренерской работе после увольнения из «Эвертона», сообщает The Sun.

По данным источника, 44-летний специалист готов выслушать предложения от клубов не только АПЛ, но и за пределами Великобритании.

23 января «Эвертон» объявил об отставке Лэмпарда с поста главного тренера клуба. Бывший футболист и тренер «Челси» возглавил клуб в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2024-го.

Это уже второй раз, когда Лэмпарда увольняют в середине сезона. Первый раз был с «Челси» еще в январе 2021 года.