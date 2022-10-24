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Сегодня, 21:07

Эмери готов уйти из «Вильярреала» ради работы в «Астон Вилле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в ближайшее время покинет клуб, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Он готов покинуть испанскую команду ради работы в «Астон Вилле». Отмечается, что переговоры находятся в завершающей стадии.

Действующий контракт 50-летнего тренера с «желтой субмариной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Но в договоре прописана опция выкупа контракта.

Ранее «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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