Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:57

Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Дзаньоло

Telegram Дзен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.

«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100 процентов ясно, кто присоединится к команде», — приводит в Twitter слова Эмери журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по 24-летнему итальянцу, но агент игрока опроверг эту информацию.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Галатасарай
Николо Дзаньоло
Унаи Эмери
0
Читайте также
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» предложил «Ливерпулю» 12 миллионов евро за Тьяго