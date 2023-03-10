Эмилиано Мартинес заявил, что не любит серии пенальти

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти.

«Люблю ли я пенальти? Я не люблю доводить матчи до пенальти, потому что шансы — 50 на 50. Не могу сказать: «Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю». Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять. Серия пенальти — это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти», — приводит слова Мартинеса Goal.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время — 3:3).

В текущем сезоне Мартинес сыграл за «Астон Вилллу» 24 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 игр отстоял на ноль.