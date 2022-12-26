Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:42

Коул — о сравнении с Нуньесом: «Перестаньте неуважительно относится к моему имени. Посмотрите на мои цифры»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул дерзко отреагировал на его сравнение с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

«Коул — Нуньес... что за ерунда началась? К счастью, я уже завершил карьеру... 5 титулов АПЛ, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лига чемпионов, Золотая бутса, лучший игрок года, 187 голов в премьер-лиге. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Люди должны перестать неуважительно относиться к моему имени... потому что я не играю, я просто тихий парень, живущий своей жизнью, люди думают, что могут не уважать меня. Посмотрите на цифры и сравните с кем-нибудь другим», — написал Коул в соцсетях.

51-летний нападающий провел за всю карьеру 585 матчей за клубы АПЛ во всех турнирах, забил 261 гол и отдал 88 результативных передач.

23-летний Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 19 матчей, забил девять мячей и отдал три голевых паса.

Энди Коул
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Дарвин Нуньес
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине
Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада
Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Арсенал» договорился о подписании контракта с Мудриком