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Тен Хаг оценил игру Роналду в матче с «Вест Хэмом»: «Он неплохо справился»

Тен Хаг заявил, что Роналду неплохо сыграл в матче с «Вест Хэмом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

«Я думаю, Роналду неплохо справился. Он сделал то, чего мы ожидали, — возглавил прессинг. В перерыве я сказал ему, что не надо слишком быстро опускаться в оборону, а нужно поработать в центре поля. У нас есть качество, чтобы забивать голы, но эффективность атакующего футбола мы должны улучшить. Но мы движемся в нужном направлении, однако до того, чтобы стать угрозой для соперника, еще далеко», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Роналду вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он пробил по воротам шесть раз, в створ — один.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 12 матчах.

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Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/
Криштиану Роналду
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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