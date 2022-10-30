Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 октября, 23:56

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа оценил вклад игроков команды в победу над «Вест Хэмом»

Алина Савинова
Telegram Новости

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу команды над «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ (1:0).

«Думаю, что вся команда вносит вклад в то, что нам не забивают голы, а не только защитники. Мы хорошо прессинговали, забирали мяч на половине поля соперника, хорошо оборонялись. Конечно, мы упускали некоторые моменты в конце, но мы играли против «Вест Хэма», отличной команды, у которой есть хорошие игроки. Честно говоря, я очень, очень счастлив», — цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

«МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место.

Источник: https://www.manutd.com/en
Давид Де Хеа
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Криштиану Роналду — о победе над «Вест Хэмом»: «Важные три очка»