Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа оценил вклад игроков команды в победу над «Вест Хэмом»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу команды над «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ (1:0).

«Думаю, что вся команда вносит вклад в то, что нам не забивают голы, а не только защитники. Мы хорошо прессинговали, забирали мяч на половине поля соперника, хорошо оборонялись Конечно, мы упускали некоторые моменты в конце, но мы играли против «Вест Хэма», отличной команды, у которой есть хорошие игроки. Честно говоря, я очень, очень счастлив», — цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

«МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место.