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Англия

16 марта, 20:13

Тен Хаг — о предстоящем матче Кубка Англии с «Ливерпулем»: «Мы должны победить»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Мы ждем этой встречи. Между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» всегда проходят интересные матчи. Сыграем ли мы плохо или хорошо, но мы должны победить», — приводит слова Тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч пройдет 17 марта в Манчестере. Начало — в 18.30 мск.

После 28 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 47 очков. Мерсисайдцы идут вторыми с 64 очками.

Источник: пресс-служба «Манчестер Юнайтед»
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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