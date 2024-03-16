Тен Хаг — о предстоящем матче Кубка Англии с «Ливерпулем»: «Мы должны победить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Мы ждем этой встречи. Между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» всегда проходят интересные матчи. Сыграем ли мы плохо или хорошо, но мы должны победить», — приводит слова Тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч пройдет 17 марта в Манчестере. Начало — в 18.30 мск.

После 28 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 47 очков. Мерсисайдцы идут вторыми с 64 очками.