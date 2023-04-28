Эриксен — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Думаю, что мы немного сбавили обороты, и это стало проблемой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что мы немного сбавили обороты, и это стало нашей проблемой. Такое уже было в нескольких играх, когда мы были сильны и шли вперед, но не дожимали соперников. Я думаю, что мы потеряли немного энергии и контроля, и «шпоры» поверили в себя. Когда ты проигрываешь 2:0, все может быстро измениться. У нас не было контроля, чтобы не дать «тоттенхэму» шанса забить первый гол, который вселил веру. Борьба за топ-4? Впереди еще несколько игр», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 60 очками за 31 матч. «Тоттенхэм» поднимается на 5-е место с 54 очками за 33 игры.