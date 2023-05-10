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Сегодня, 21:48

Эриксен рассказал о своем возвращении в футбол после клинической смерти на поле

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристиан Эриксен.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, как сумел вернуться в футбол после клинической смерти в матче сборной Дании против Финляндии (0:1) на Евро-2020.

«Самым важным для меня было просто вернуться и быть человеком, чем делать что-то еще. Первой целью было вернуться и быть полноценным отцом, мужчиной. Это самое важное для меня.

Я увидел [видео со своей травмой] практически на следующий день после произошедшего. Я посмотрел, чтобы понять, что произошло, пережить все эмоции и приготовится к тому, что будет дальше. Но легче от этого не стало. Ты просто смотришь на это, но не задумываешься о том, что происходит.

Я знал, что в Италии существуют правила, которые запрещали мне играть после этого. Когда контракт с «Интером» истек, я наконец понял, что могу вернуться и играть в футбол, но где-то в другом месте. Уход из «Интера» был моим единственным вариантом», — сказал Эриксен.

31-летний полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из «Брентфорда». В текущем сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.

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