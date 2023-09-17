«Эвертон» сыграет против «Арсенала» в матче 5-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало — 18:30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию игры с главными событиями встречи. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Эвертон» — «Арсенал» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Арсенал» имеет десять баллов с своем активе, и делит 2-5 места с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», уступая им лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Эвертон» — одна из худших команд лиги прямо сейчас по набранным балам. Команда Шона Дайча, идущая на 18-м месте в АПЛ, начала сезон с трех поражений подряд.

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