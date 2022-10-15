Эвра: «Помню, как Фергюсон однажды просто уничтожил Роналду»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какое влияние оказал тренер команды Алекс Фергюсон на нападающего Криштиану Роналду.
Португалец играл за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Он перебрался в Англию из лиссабонского «Спортинга» в возрасте 18 лет, но в первом сезоне забил всего 6 голов.
«Сэр Алекс Фергюсон оказал огромное влияние на карьеру Роналду. В его карьере было много этапов. Когда он начинал путь, он был похож на игрока с YouTube, обладал большим мастерством, но не показывал его на поле, вот что я почувствовал, когда пришел в «МЮ», но также было видно, что у него есть желание и индивидуальность, чтобы показать людям, что он может быть лучшим, и вокруг него были великие игроки, такие как Рой Кин.
Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. Тогда Криштиану неважно сыграл против «Челси», и Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был трудный момент... Внезапно после этого, я помню, Криштиану начал забивать в важных матчах, потом он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру, и его не волнуют финты и мастерство, он сказал: «Забудь об этом, нужно забивать голы». В том сезоне Роналду забил 42 гола», — сказал Эвра в интервью Betfair.
В сезоне-2022/23 37-летний португалец сыграл 7 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Летом он хотел покинуть «МЮ», чтобы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов.