Эвра: «Помню, как Фергюсон однажды просто уничтожил Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какое влияние оказал тренер команды Алекс Фергюсон на нападающего Криштиану Роналду.

Португалец играл за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Он перебрался в Англию из лиссабонского «Спортинга» в возрасте 18 лет, но в первом сезоне забил всего 6 голов.

«Сэр Алекс Фергюсон оказал огромное влияние на карьеру Роналду. В его карьере было много этапов. Когда он начинал путь, он был похож на игрока с YouTube, обладал большим мастерством, но не показывал его на поле, вот что я почувствовал, когда пришел в «МЮ», но также было видно, что у него есть желание и индивидуальность, чтобы показать людям, что он может быть лучшим, и вокруг него были великие игроки, такие как Рой Кин.

Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. Тогда Криштиану неважно сыграл против «Челси», и Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был трудный момент... Внезапно после этого, я помню, Криштиану начал забивать в важных матчах, потом он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру, и его не волнуют финты и мастерство, он сказал: «Забудь об этом, нужно забивать голы». В том сезоне Роналду забил 42 гола», — сказал Эвра в интервью Betfair.

В сезоне-2022/23 37-летний португалец сыграл 7 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Летом он хотел покинуть «МЮ», чтобы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов.