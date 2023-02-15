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Сегодня, 11:22

«Фенербахче» связался с «Манчестер Юнайтед» по переходу Гринвуда

Руслан Минаев
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«Фенербахче» хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает турецкое издание Fotospor.

По данным источника, представители стамбульского клуба уже связались с манкунианцами.

Ранее стало известно, что Гринвуд не сыграет за «МЮ» в этом сезоне.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Мейсон Гринвуд
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