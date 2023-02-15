Холанн: «Я должен оставаться сосредоточенным во время игры. Мяч может прилететь в любой момент»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, на чем он сосредоточен во время матчей.

«Я должен оставаться сосредоточенным во время игры, потому что мяч может прилететь в любой момент. Когда я меньше всего этого ожидаю, мяч может оказаться прямо передо мной, и тогда я должен быть готов к действию. Мне не нужно прикасаться к мячу каждую минуту, чтобы наслаждаться игрой. Я должен быть на свой позиции, перед воротами. Это то, на чем я сосредотачиваюсь», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 29 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков за 22 матча.