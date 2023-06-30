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Сегодня, 08:50

Фердинанд оценил ситуацию де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением по поводу будущего голкипера Давида де Хеа в манкунианской команде.

«Он всегда был отличным командным игроком. Он провел в структуре «МЮ» 12 лет, его много раз признавали игроком года. Я думал, что в это трансферное окно многие захотят подписать его. Много кто хочет, чтобы он покинул «Юнайтед». Я немного разочарован тем, как клуб решает этот вопрос», — написал Фердинанд в своих соцсетях.

Де Хеа выступает за «МЮ» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 61 гол в 58 матчах за команду во всех турнирах, сыграв 25 встреч на ноль.

Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2023 года.

Давид Де Хеа
Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
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