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Сегодня, 17:24

Фердинанд: «Магуайр не вписывается в игру тен Хага»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«Магуайр не тот игрок для «Манчестер Юнайтед», — цитирует TNT Фердинанда. — У тен Хага особое понимание футбола, и ему нужны игроки, соответствующие его философии. Магуайр не вписывается в его игру».

16 июля стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг принял решение лишить Магуайра капитанской повязки. 30-летний англичанин заявил, что разочарован этим.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Рио Фердинанд
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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