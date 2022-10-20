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Сегодня, 07:03

Фернандеш оценил победу «МЮ» над «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко

Защитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 10-го тура АПЛ.

«Все очень довольны, невероятный вечер, прекрасное выступление. Это, наверное, был лучший матч, потому что не только здорово сыграли, но и получили результат. Надо чаще играть подобным образом», — цитирует Фернандеша BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками в 10 матчах. «Тоттенхэм» занимает третью строчку с 23 очками в 11 встречах.

В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Челси» 22 октября, а «Тоттенхэм» примет на своем поле «Ньюкасл» 23 октября.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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