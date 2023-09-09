Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони отрицает все обвинения в насилии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал обвинения о насилии со стороны нескольких девушек.

Ранее студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкирша Ингрид Лана утверждает, что бразилец пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее в стену. Также бывшая девушка игрока Габриэлла Каваллин сообщила, что игрок ударил ее в грудь, из-за чего сместил силиконовый имплант.

«Такого никогда не было. Стал бы я бить женщину в грудь? Как я уже говорил, я держал ее, но не крепко. Тем более, что проблемы с имплантатом ей диагностировали еще в 2020 году, до знакомства со мной. Ей уже нужно было его менять. Я на 100 процентов уверен, что никогда не бил женщин. Я подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Я никогда не нападал и никогда не буду нападать.. Я уверен, что никогда не совершал физического насилия. Словесное насилие... Я обидел Габриэлу, но и она меня тоже обидала. Это было обоюдно. Физическое насилие — никогда», — сказал Антони.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями.