«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Бруну Гимарайншем

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может остаться в английском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «сороки» близки к тому, чтобы продлить контракт с 25-летним бразильцем. На игрока претендовали «Челси» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Гимарайнш провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.