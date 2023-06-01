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Сегодня, 22:06

Форвард «Тоттенхэма» Кейн отказывается покидать АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается покидать АПЛ, сообщает Mirror.

По информации издания, футболист отказал «ПСЖ», аргументируя это тем, что не хочет покидать чемпионат Англии.

Сообщается, что «Тоттенхэм» склонен отпустить игрока за рубеж, а не усилить конкурента внутри АПЛ. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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